Berlin, 14. Dezember 2017. Nach dem Abschluss der Bezugsfrist am 23. November 2017 und den Zeichnungen seitens der Aktionäre der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) über insgesamt 534.269 neue Aktien ist nun heute auch die anschließende 1. Tranche der Platzierung neuer Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung abgeschlossen worden. Von den insgesamt 5.100.000 neuen Aktien zu einem Preis von 2,20 EUR je Aktie sind jetzt nach Abschluss der Privatplatzierung in Deutschland insgesamt 43,3 % bzw. 2.205.517 neue Aktien bei einem Bruttoemissionserlös von 4.852.137,40 EUR gezeichnet worden. Die verbliebenen bis zu 2.894.483 neuen Aktien sollen nun nach dem Ende der lokalen Sommerferien nach Mitte Januar 2018 insbesondere Institutionellen Investoren in Südafrika angeboten werden.

Über ein Dual-Listing durch die geplante Einbeziehung im Segment AltX der Börse Johannesburg (JSE) sollen die bislang am Primärmarkt der Börse Düsseldorf, verschiedenen weiteren Freiverkehren sowie XETRA gehandelten Aktien der The Grounds Development AG Investoren in Südafrika zugänglich gemacht werden.

Nach vollständiger Platzierung würde sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 12.900.000,00 EUR um 5.100.000,00 EUR auf insgesamt 18.000.000,00 EUR erhöhen. Die Grounds Real Estate Development AG plant den Emissionserlös für weiteres Unternehmenswachstum einzusetzen.

