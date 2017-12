Liebe Leser,

schlechte Nachrichten für alle Aktionäre von E.ON. Die Aktie ging am Mittwoch mit einem massiven Kursverlust aus dem Handel und setzte damit erstmals nach langer Zeit ein deutlich negatives Signal, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Der Wert sei jetzt durchaus gefährdet, da nun eine wichtige Untergrenze verteidigt werden müsse. Ansonsten drohe ein tieferer Rutsch, heißt es mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Konkret: Die Aktie hat am Mittwoch mehr als 4 % verloren ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...