Der Dax beendete seinen Handel am Donnerstag bei 13.068 und somit 57 Punkte unter dem Schlusskurs 13.125 vom Mittwoch. Das Tief lag bei 13.011, das Hoch wurde bei 13.159 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Auch heute waren mMn die Stillhalter mit dem Justieren der Kurse zum großen Verfall am Freitag beschäftigt. Ob es ihnen gelang einen Burgfrieden zu schließen oder ob am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...