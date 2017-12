VW hat einer Studie zufolge die Militärdiktatur in Brasilien unterstützt. In seinen Fabriken billigte der Autobauer Repressalien gegen Oppositionelle und Verhaftungen, wie eine unabhängige Studie bestätigt.

Eine unabhängige Studie wirft dem VW-Konzern Repressalien gegen Oppositionelle in seinen brasilianischen Fabriken während der Militärdiktatur (1964-85) vor. "Der Werkschutz überwachte oppositionelle Aktivitäten seiner Beschäftigten und erleichterte durch sein Verhalten die Verhaftung von mindestens sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", heißt es in einer nun in Brasilien vorgestellten Untersuchung des Historikers Christopher Kopper von der Universität Bielefeld. Der ...

