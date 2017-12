Marke erweitert mit Blick auf 2018 weiterhin ihre globale Präsenz

2017 war ein monumentales Jahr für DoubleTree by Hilton, eine der 14 führenden Marken von Hilton (NYSE: HLT). Das Unternehmen überschritt die magische Grenze von 500 Hotels weltweit und führte mehr als 30 neue Hotels für seine Gäste rund um den Globus ein.

DoubleTree by Hilton Dubai Business Bay (Photo: DoubleTree by Hilton)

Zum Abschluss des Jahres begrüßte die Marke jüngst drei weitere Hotels in ihren Reihen. Mit einer günstigen Lage, fantasievollem Design und durchdachten gehobenen Annehmlichkeiten bieten diese Hotels nun beispiellose Gastfreundschaft für Gäste und Besucher. Alles beginnt mit dem Aushängeschild der Marke, dem warmen DoubleTree Cookie zur Begrüßung der Gäste.

DoubleTree by Hilton Neenah Dieses zeitgemäße Hotel, das kürzlich eine Multimillionen-Dollar-Renovierung abschloss, ist gegenüber der beeindruckenden Kulisse des Fox River in Wisconsin und im Herzen von Downtown Neenah gelegen, nur wenige Schritte von den besten Restaurants, Shopping-Gelegenheiten und Attraktionen der Stadt entfernt. Gäste und Besucher können das Aushängeschild des Hotels, die gehobene Gastronomie des LevelOne Restaurant and Lounge genießen. Hier werden den Gästen amerikanische Hausmannsküche und einige der feinsten Fassbiere und Spirituosen Wisconsins, darunter hochwertige Bourbons und Scotch-Whiskeys, serviert.

Zu den weiteren bedeutenden Eröffnungen des Jahres 2017 gehören:

DoubleTree by Hilton Madrid-Prado Nur wenige Schritte von Gourmet-Tempeln und Shopping-Meilen entfernt, kombiniert das DoubleTree by Hilton Madrid-Prado den Charme eines historischen Gebäudes mit modernen Annehmlichkeiten und zeitgemäßem Dekor.

DoubleTree by Hilton freut sich bereits darauf, weitere Hotels zur Erweiterung seines Portfolios noch in diesem und dem folgenden Jahr begrüßen zu können. Dann wird die Marke auch Gäste in den schneebedeckten Bergen von Vail, in der historischen und beliebten Stadt Chengdu in Westchina und der geschäftigen, von den Alpen umsäumten Stadt Turin in Italien empfangen können.

Alle Hotels des DoubleTree by Hilton Portfolios nehmen an Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm für die 14 unterschiedlichen Hotelmarken von Hilton teil. Mitglieder erhalten bei Direktbuchungen Zugang zu unmittelbaren Vorteilen. Hierzu gehören ein Schieberegler zur flexiblen Zahlung, der es Mitgliedern gestattet, nahezu jede beliebige Kombination von Punkten und Geld zu wählen, um einen Aufenthalt zu bezahlen, ein exklusiver Mitgliederrabatt, kostenloses WLAN und Zugang zur mobilen Hilton Honors App.

Mitglieder mit Diamant- und Gold-Status können kostenloses WLAN und Zimmer-Upgrades auf den exklusiven Hilton Honors Floor, je nach Verfügbarkeit, erhalten. Darüber hinaus genießen Mitglieder mit Diamant-Status kostenloses Wake Up DoubleTree Breakfastund profitieren von 1.000 Bonuspunkten pro Aufenthalt. Gold-Mitglieder können zwischen einem kostenlosen kontinentalen Frühstück und 1.000 Bonuspunkten pro Aufenthalt wählen.

Weitere Informationen über DoubleTree by Hilton Eröffnungen finden Sie unter news.doubletree.com.

Über DoubleTree by Hilton

DoubleTree by Hilton ist ein schnell wachsendes, weltweites Portfolio von 510 gehobenen Hotels mit über 121.000 Zimmern auf sechs Kontinenten. DoubleTree by Hilton ist stolz darauf, den kleinen Dingen mit großer Wirkung besondere Aufmerksamkeit zu schenken, angefangen bei der Begrüßung der Gäste mit seinem beliebten warmen DoubleTree Cookie bis hin zur Unterstützung der umgebenden Gemeinden. DoubleTree by Hilton-Hotels bieten einzigartige, moderne Unterbringung und ein komplettes Serviceangebot, darunter Restaurants und Lounges, Zimmerservice, Health Clubs, Business Centers sowie Tagungs- und Bankett-Räumlichkeiten. Hilton Honors-Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton-Vertriebskanäle buchen, erhalten sofortige Vergünstigungen. Reisende können Reservierungen unter doubletree.com vornehmen. Nutzer von sozialen Medien können mit der Marke DoubleTree by Hilton in Verbindung treten unter facebook.com/doubletree und instagram.com/doubletree. Erfahren Sie mehr über die neuesten Nachrichten unter news.doubletree.com.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 14 Weltmarken mit über 5.100 Häusern und annähernd 838.000 Zimmern in 103 Ländern und Regionen. Hilton hält an seiner Mission fest, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und dafür besondere Erlebnisse zu bieten in jedem Hotel, für jeden Gast, bei jeder Gelegenheit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Mit Hilton Honors betreibt das Unternehmen außerdem ein preisgekröntes Gästebonusprogramm. Mitglieder von Hilton Honors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben sofortigen Zugang zu Leistungen wie einem Schieberegler zur flexiblen Zahlung, mit dem Mitglieder genau festlegen können, wie viele Punkte sie mit Geldzahlung verbinden möchten, einen exklusiven Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, sowie standardmäßig kostenloses WLAN. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hilton.com und treten Sie mit Hilton in Verbindung auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

