Der Präsident des Handelsverbandes Deutschland, Josef Sanktjohanser, rechnet mit 94,5 Milliarden Euro Umsatz im Weihnachtsgeschäft und wirbt für eine Neuregelung der Sonntagsöffnung.

WirtschaftsWoche: Herr Sanktjohanser, haben Sie schon Ihre Weihnachtsgeschenke gekauft? Herr Josef Sanktjohanser: Dieses Jahr bin ich tatsächlich etwas früher dran und habe schon alle Präsente besorgt.

Dann zählen Sie zu einer Randgruppe. Viele Händler klagen, dass das Weihnachtsgeschäft eher schleppend verläuft. Das Weihnachtsgeschäft lief gut an, in der vergangenen Woche gab es dann einen Durchhänger. Jetzt hoffen wir auf den Schlussspurt. Wenn das Wetter mitspielt und es in den Städten winterlich, aber nicht allzu nass ist, wäre das optimal, dann könnte es in den Geschäften noch einmal richtig brummen. Insgesamt gehen wir weiter von einem Umsatzwachstum von rund drei Prozent auf insgesamt rund 94,5 Milliarden Euro im diesjährigen Weihnachtsgeschäft aus.

Welchen Anteil hat das Online-Geschäft daran? Der Online-Handel ...

