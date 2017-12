Medieninformation

Nico Hischier wird Markenbotschafter der Basler Versicherungen

Basel, 15.12.2017. Nico Hischier ist neuer Markenbotschafter der Basler Versicherungen. Der 18-jährige Walliser Eishockey-Senkrechtstarter wurde im Juni als erster Schweizer Eishockeyspieler im Draft der National Hockey League (NHL) an erster Stelle gezogen. Die Basler Versicherungen und Nico Hischier einigten sich auf eine Zusammenarbeit für vorerst drei Jahre.

"Es ist ein absoluter Glücksfall, dass es uns gelungen ist, Nico zu verpflichten. Mit seiner sympathischen, bodenständigen Art passt er hervorragend zu unserem Unternehmen, für welches sein Vater seit vielen Jahren als Verkaufsleiter im Oberwallis arbeitet. Nico verfügt über eine natürliche Nähe zu den Basler Versicherungen und somit auch über eine hohe Glaubwürdigkeit in seiner Rolle als Markenbotschafter", sagt Michael Müller, CEO der Basler Schweiz. Marc Hallauer, Leiter Marketing, ergänzt: "Nico soll in erster Linie bei der Ansprache unserer jungen Zielgruppe eingesetzt werden. Seine jugendliche Persönlichkeit und seine sehr aktuellen und persönlichen Erfahrungen auf dem Sprung ins Erwachsenenleben passen perfekt zu unseren entsprechenden Produktelinien".

"Ich freue mich sehr auf die Partnerschaft mit den Basler Versicherungen. Durch meinen Vater kenne ich das Unternehmen schon seit mehreren Jahren und finde es extrem toll, dass wir schon am Anfang meiner Karriere etwas Gemeinsames aufbauen können", so Nico Hischier. Neben der Werbung werden die Basler Versicherungen Nico Hischier auch in den sozialen Medien sowie bei Veranstaltungen einsetzen, um so einerseits direkt mit der jungen Zielgruppe interagieren und gleichzeitig emotionale Erlebnisse für ihre Kunden schaffen zu können. Die Zusammenarbeit mit Nico Hischier ist vorerst bis Ende 2020 festgelegt und beginnt per sofort.

Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa agieren gemeinsam als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Sie sind in der Schweiz führend bei integrierten Lösungen für Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung für Privatkunden sowie kleinere und mittlere Unternehmen. Die Basler zählt rund 3'300 Mitarbeitende. Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa sind Teil der Baloise Group mit Sitz in Basel. Die Aktie der Baloise ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Baloise Group beschäftigt rund 7'300 Mitarbeitende.