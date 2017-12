Der Aufsichtsrat der Masco Corporation (ISIN: US5745991068, NYSE: MAS) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,105 US-Dollar aus. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,42 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 41,78 US-Dollar (Stand: 14. Dezember 2017) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,01 Prozent. Die Anteilsinhaber des Konzerns erhalten die Auszahlung am 12. Februar 2018 (Record date: 12. Januar 2018). ...

