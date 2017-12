The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT L1BD XEUB DE000LB06FB4 LB BW 13.01.2020 0,05% JUMB BON EUR Y

CT WBNQ XEUB DE000LB06G44 LB BW 21.02.2022 0,125% JUMB BON EUR Y

CT L1BF XEUB DE000LB09PR3 LB BW 11.11.2021 0,05% JUMB BON EUR Y

CT WBNF XEUB DE000LB0M596 LB BW 01.06.2018 1,375% JUMB BON EUR Y

CT Z1B9 XEUB DE000LB1DRT9 LB BW 10.01.2024 0,2% JUMB BON EUR Y

CT WBNB XEUB DE000LB1DSM2 LB BW 27.02.2025 0,375% JUMB BON EUR Y

CT MYIE XEUB DE000MHB06J1 MUENCH.HYPO 03.06.2022 1,75% JUMB BON EUR Y

CT MHYF XEUB DE000MHB09J5 MUENCH.HYPO 16.04.2021 1,375% JUMB BON EUR Y

CT MHYG XEUB DE000MHB10J3 MUENCH.HYPO 04.07.2028 2,5% JUMB BON EUR Y

CT MHYH XEUB DE000MHB11J1 MUENCH.HYPO 04.10.2018 1,125% JUMB BON EUR Y

CT MHYB XEUB DE000MHB12J9 MUENCH.HYPO 25.06.2024 1,5% JUMB BON EUR Y

CT MHYJ XEUB DE000MHB13J7 MUENCH.HYPO 14.03.2025 0,5% JUMB BON EUR Y

CT MHYK XEUB DE000MHB14J5 MUENCH.HYPO 07.06.2023 0,5% JUMB BON EUR Y

CT MHYE XEUB DE000MHB15J2 MUENCH.HYPO 14.10.2020 0,25% JUMB BON EUR Y

CT MHYL XEUB DE000MHB16J0 MUENCH.HYPO 10.11.2021 0,375% JUMB BON EUR Y

CT MYIF XEUB DE000MHB17J8 MUENCH.HYPO 22.04.2026 0,5% JUMB BON EUR Y

CT MHYC XEUB DE000MHB18J6 MUENCH.HYPO 07.05.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT MHYM XEUB DE000MHB19J4 MUENCH.HYPO 23.10.2026 0,625% JUMB BON EUR Y

CT NDKB XEUB DE000NLB2DX9 NORD LB 18.01.2021 3,25% JUMB BON EUR Y

CT NDKE XEUB DE000NLB2Q36 NORD LB 09.10.2024 0,375% JUMB BON EUR Y

CT NDKF XEUB DE000NLB85X6 NORD LB 28.10.2026 0,25% JUMB BON EUR Y

CT NDKL XEUB DE000NLB8739 NORD LB 18.01.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT NR98 XEUB DE000NRW0CN5 LAND NRW 07.07.2021 3,5% JUMB BON EUR Y

CT NR91 XEUB DE000NRW0E68 LAND NRW 15.09.2022 1,875% JUMB BON EUR Y