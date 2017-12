Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Farbe rot dominiert am Freitag die Kurszettel an den ostasiatischen Börsen. Bis auf wenige Ausnahmen geben die Indizes nach. Der asiatische Aktienmarkt folgt damit den moderaten Abgaben in den USA und Europa.

Insgesamt wird die Stimmung von neuen Zweifeln über das Zustandekommen der US-Steuerreform gedrückt. Der republikanische Senator Marco Rubio droht mit der Verweigerung seiner Zustimmung zur Steuerreform, sollte nicht ein höherer Kinderfreibetrag verabschiedet werden. Derweil droht das nordkoreanische Regime einmal mehr mit Krieg, sollten die USA eine Seeblockade zur Durchsetzung der UN-Sanktionen verhängen.

Eine Ausnahme macht die südkoreanische Börse in Seoul, wo sich der Kospi nach seinem plötzlichen Vortagesabsturz um 0,6 Prozent erholt. Die Verluste des Vortages hatten Händler mit dem Verfall von Indexoptionen und Futures am Terminmarkt.

Die Abwicklung habe für Druck auf den Kassamarkt gesorgt. Als besonders aggressive Verkäufer seien am Vortag lokale Handelshäuser und die südkoreanische Post aufgetreten, sagt Händler Jay Jung von Nomura in Korea. CLSA-Analyst Paul Choi ergänzt, dass es für den Absturz in nur 90 Minuten keine fundamentale Begründung gegeben habe. Dies erkläre die Erholung des Marktes gegen den regionalen Trend zum Wochenschluss.

Neuseeland bleibt auf Rekordkurs

Daneben verbucht lediglich die neuseeländische Börse Aufschläge, der NZX-50 verbucht mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent den sechsten Rekordschlussstand in Folge und den 46. im laufenden Jahr. Während der Nikkei-225 um den Schlussstand des Vortages pendelt und kaum auf den auf ein Elfjahreshoch gestiegenen Konjunkturindex Tankan der Notenbank reagiert, verliert der Schanghai-Composite 0,7 Prozent auf 3.268 Zähler. Der HSI in Hongkong büßt 1,0 Prozent ein - belastet von der Schwäche im Finanz- und Immobiliensektor.

In Japan zeigen sich Aktien aus der Mobilfunkbranche schwach. Der Markteintritt des Internetunternehmens Rakuten belastet den Sektor wie schon am Vortag, weil er den Wettbewerb verschärft. "Es dürfte einen immensen Preiskrieg geben", urteilt Fondsverwalter Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management. KDDI und NTT DoCoMo tendieren 5,9 bzw. 4,1 Prozent schwächer. Rakuten verlieren 5,1 Prozent und stürzen auf ein 18-Monatstief.

Die Titel des Anbieters von Schönheitsprodukten Trilogy sprangen nach einem Übernahmegebot auf Neuseeland um 23 Prozent. Sunac büßen in Hongkong 9,1 Prozent ein, der chinesische Immobilienentwickler gibt neue Aktien aus.

Am Devisenmarkt stabilisiert sich der Dollar zum Yen auf niedrigem Niveau. Der Greenback geht bei 112,25 Yen um nach Wechselkursen um 112,59 zur Vortageszeit. Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank belasten den Dollar, während zugleich die geopolitischen Spannungen wie in Nordkorea den Yen stützen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.997,00 -0,24% +5,23% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.622,93 -0,32% +18,36% 07:00 Kospi (Seoul) 2.480,05 +0,43% +22,38% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.274,55 -0,54% +5,51% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.883,25 -0,97% +32,45% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.417,95 -0,52% +18,65% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.754,34 -0,26% +6,86% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1785 +0,2% 1,1765 1,1821 +12,1% EUR/JPY 132,24 +0,0% 132,22 133,40 +7,6% EUR/GBP 0,8767 +0,0% 0,8764 0,8795 +2,9% GBP/USD 1,3440 +0,1% 1,3423 1,3444 +8,9% USD/JPY 112,20 -0,2% 112,38 112,84 -4,0% USD/KRW 1087,90 -0,1% 1089,03 1088,99 -9,9% USD/CNY 6,6079 -0,0% 6,6096 6,6080 -4,9% USD/CNH 6,6059 -0,0% 6,6082 6,6128 -5,3% USD/HKD 7,8118 +0,0% 7,8080 7,8120 +0,7% AUD/USD 0,7673 +0,2% 0,7657 0,7658 +6,3% NZD/USD 0,7021 +0,6% 0,6980 0,6992 +1,1% Bitcoin BTC/USD 17.225,87 5,29 14.392,62 16.544,49 1.617,27 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,15 57,04 +0,2% 0,11 +0,3% Brent/ICE 63,31 63,31 0% 0,00 +8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,24 1.254,38 +0,1% +0,87 +9,0% Silber (Spot) 15,92 15,90 +0,1% +0,02 -0,0% Platin (Spot) 881,25 883,00 -0,2% -1,75 -2,5% Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,2% -0,01 +20,5% ===

December 15, 2017 01:24 ET (06:24 GMT)

