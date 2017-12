AURELIUS School für syrische Flüchtlingskinder in der Türkei

* Die AURELIUS Refugee Initiative e.V. finanziert Schule für syrische Flüchtlinge in der Türkei * Verbesserung der Perspektive einer Rückkehr in die Heimat für Flüchtlingskinder und deren Familien nach Ende des Konflikts in Syrien

München, Dezember 2017 - Die AURELIUS Refugee Initiative e.V. finanziert eine Schule für syrische Flüchtlingskinder in der Westtürkei. In der neuen AURELIUS School, die vom Avicenna Kultur- und Hilfswerk e.V. vor Ort betrieben wird, werden künftig 50 Flüchtlingskinder unterrichtet. Der Unterricht in Arabisch und Mathematik soll den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen bessere Bildungsperspektiven in der Nähe ihrer syrischen Heimat eröffnen. Hinzu kommen künftig Unterricht in Türkisch sowie Abendklassen für bis zu 25 Frauen.

In der Region um die westtürkische Stadt Izmir leben derzeit schätzungsweise bis zu 250.000 syrische Flüchtlinge. Flüchtlingskinder dürfen theoretisch in der Türkei zur Schule gehen. Administrative Hürden und Sprachprobleme führen in der Realität jedoch oftmals dazu, dass Kinder nicht am staatlichen Unterricht teilnehmen können. Die meisten Flüchtlingskinder sprechen kein Türkisch und haben auf einer türkischen Schule daher nur geringe Erfolgsaussichten. Der Großteil der über 10-jährigen Kinder arbeitet als Tagelöhner in der Landwirtschaft anstatt eine Schule zu besuchen. Die AURELIUS School wird ihnen den Weg in eine bessere Zukunft bahnen.

AURELIUS Refugee Initiative e.V.

Mitarbeiter und Vorstand der AURELIUS Holding haben Ende 2015 die AURELIUS Refugee Initiative e.V. ins Leben gerufen. Der gemeinnützige Verein wird durch Spenden von Mitarbeitern und Vorstand von AURELIUS finanziert. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Hilfsprojekte zu fördern, die Flüchtlinge auf ihrem Weg in ein sichereres Leben humanitär versorgen und finanziell unterstützen.

