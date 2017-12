Das Ergebnis des 3. Quartals kam am 8. November - und seither ist es, was die Nachrichtenseite angeht, ruhig beim Automobilzulieferer Dürr. Doch das gilt nicht für die Aktie. Die steht, nachdem am 1. November mit 120,55 Euro noch ein neuer Verlaufsrekord gelang, seit diesem Quartalsergebnis unter Druck und ist bislang vom Höchstkurs um 20 Prozent gefallen.

