Innerhalb von 5 Jahren hat sich die Aktie von Infineon (WKN:623100) vervierfacht und auch im Laufe dieses Jahres gehört sie wieder zu den stärksten. Mit dem Plus von fast 40 % (Stand 13.12.) seit Anfang 2017 können die Anleger überaus zufrieden sein. Woran liegt es, dass Deutschlands Vorzeige-Tech-Konzern so super unterwegs ist und kann die Erfolgssträhne darauf aufbauend im gleichen Tempo weitergehen?



Hier sind drei wesentliche Aspekte, um die aktuelle Lage von Infineon besser zu verstehen.

Nr. 1: Das Internet der Dinge

Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Internet der Dinge, Industrie 4.0 und Industrial Internet: Wir mussten in den letzten Jahren ein paar neue Vokabeln lernen ....

