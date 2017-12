Nachdem sowohl die Fed- als auch die EZB-Sitzung ohne jede Überraschung verliefen und auch die anschliessenden Verlautbarungen durchaus im Rahmen der Markterwartungen waren, fehlten den europäischen Börsen am gestrigen Handelstag die notwendigen Kaufanreize und die Indices schlossen den Tag mit Abschlägen. Zu den wenigen Gewinnern zählten am Donnerstag die Rohstoffunternehmen sowie die Immobilienkonzerne. Versorgeraktien aber blieben unter Druck und büßten am Ende der Sektorübersicht 1,3% ein. Hier waren die Nachwehen einer Gewinnwarnung der RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy am Vortag weiter zu spüren. Gute Nachrichten aber gab es für die Aktionäre der französischen Autohersteller PSA und Renault. Beide Unternehmen...

