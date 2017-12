Die Neustrukturen in der Biotechnologie zwingen fast jede Firma zu umfangreichen Erweiterungen. Unsere Zurückhaltung gegenüber QIAGEN war bis jetzt richtig. Aber:QIAGEN ist Diagnosespezialist mit Sitz in Hilden, aberniederländischem Recht, und wird deshalb gelegentlichals niederländisches Unternehmen beschrieben. AuchQIAGEN muss nun die Geschäftsfelder erweitern. Das gehtin Richtung molekulare Diagnostik, personalisierte Medizinund Bioinformatik. Damit kann ein Laie so gut wie nichtsanfangen. Die jüngsten Erfolge betreffen insbesondere die Einführung einiger Produkte in China. QIAGEN-Chef RolandSackers äußerte sich dazu detailliert in der Börsen-Zeitung.Indes: QIAGEN erreicht in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 1,3 Mrd. $. Marktwert aber 6,1 Mrd. $ (alle Betriebszahlen gelten in Dollar). Das operative Ergebnis stimmt, die Nettoverschuldung mit 774 Mio. $ ebenfalls. Also auch hier:Im akquisitorischen Ausbau liegt die Zukunft von QIAGEN, um die bisher recht hohe Bewertung zu rechtfertigen und weiteres anzustoßen. Was lässt sich voraussehen? Gemessen an den bisherigen Produktentwicklungen ist ein Wachstum des Umsatzes organisch und akquisitorisch bis auf knapp 2 Mrd. $ in zwei bis zweieinhalb Jahren anzunehmen. Kaufbasis 25 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 50 vom 16.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info