In den letzten Tagen hat die Geely-Aktie den Weg nach oben eingeschlagen. Abgehakt wurde der 14-prozentige Kursrutsch innerhalb von nur drei Tagen, ausgelöst durch zwei negative Analystenkommentare. Die Korrektur endete jedenfalls bei der horizontalen Unterstützung bei rund 2,65 Euro.Dass die Geely-Macher Mut haben, ist längst bekannt. Zum gesamten Konzern zählen Marken wie Volvo oder Lotus sowie The London Taxi. In der börsennotieren Geely wird zwar nur das China-Geschäft sowie die Marke Lynk & Co geführt, jedoch profitieren die eigenen Marken wie zum Beispiel Emgrand vom Technologietransfer von Volvo & Co.Am Donnerstag kamen erneut Gerüchte auf, Geely wolle ein Aktienpaket im Wert von vier Milliarden Euro an Daimler kaufen. Hut ab! Wie die ganze Spekulation endet, ist noch offen.

