Liebe Leser,

endlich ein Maschinenbauer, der den positiven Prognosen seines Verbandes Folge leistet und im Gegensatz zu einem Unternehmen wie Heidelberger Druck eine ordentliche Performance abliefert. Der weltweite Anbieter von Lagertechnik, Gabelstaplern, Supply Chain- und Automatisierungslösungen ist nach Toyota-Material-Handling Marktführer in Europa in seinem Geschäftsbereich. Der Analyst Ben Uglow von Morgan Stainley hat der Aktie den Ritterschlag verliehen, in dem er Kion zu eines ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...