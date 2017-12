Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rhoen-Klinikum -1,1% auf 30,235, davor 8 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 29,18 auf 30,57), United Technologies -0,43% auf 123,76, davor 7 Tage im Plus (3,55% Zuwachs von 120,04 auf 124,3), Amag +1,02% auf 47,975, davor 6 Tage im Minus (-7,77% Verlust von 51,49 auf 47,49), HSBC Holdings -1,6% auf 756,5, davor 5 Tage im Plus (6,06% Zuwachs von 724,9 auf 768,8), Fresenius Medical Care -1,13% auf 87,57, davor 5 Tage im Plus (3,05% Zuwachs von 85,95 auf 88,57), Valeant -10,75% auf 19,68, davor 5 Tage im Plus (30,86% Zuwachs von 16,85 auf 22,05), Societe Generale -1,16% auf 44,025, davor 5 Tage im Plus (5,01% Zuwachs von 42,41 auf 44,54), Tele Columbus -1,87% auf 8,858, davor 5 Tage im Plus (6,2% Zuwachs von 8,5 auf 9,03), Carl Zeiss Meditec -0,79% auf...

