FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.204 EUR

XFRA DE000HLB1WT7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/14 0.001 %

OXMM XFRA DE0008486531 OPP.PORTFOLIO 1 0.150 EUR

OG7E XFRA DE0008479213 MULTIRENT-INVEST 0.620 EUR

WIGA XFRA DE000A11QCU2 SPORTTOTAL AG WDL 14/19 0.029 EUR

OCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.507 EUR

ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.254 EUR

MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.206 EUR

ECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.347 EUR

5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.203 EUR

CHN XFRA US1693731077 CHINA FD INC. DL-,01 0.465 EUR

SIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.062 EUR

SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.051 EUR

P4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.275 EUR

XFRA DE000HSH4ND1 HSH NORDBANK MZC 24 13/21 0.000 %

3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.042 EUR

JOHB XFRA BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 0.018 EUR

SPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.857 EUR

3BJ4 XFRA DE000A1CXYM9 WELTZINS-INVEST (P) 0.850 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.233 EUR

XFRA DE000HLB1V73 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/14 0.001 %

SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.171 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.055 EUR

8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.152 EUR

BRX XFRA SG9999014823 BROADCOM LTD NPV 1.480 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.059 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.106 EUR

NEQA XFRA FR0012799229 NEOPOST 15-UND. CV FLR 0.975 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.135 EUR