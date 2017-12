FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.12.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.12.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1

FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10

DOP XFRA IE0003073255 AMINEX PLC EO 0,001

REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1

TC2A XFRA KYG8701T1388 TCL MULTI.TEC.HLDGS HD 1