Original-Research: MPH Health Care AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MPH Health Care AG Unternehmen: MPH Health Care AG ISIN: DE000A0L1H32 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 7,18 Euro Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Die MPH Health Care AG ist als ein in Berlin ansässiges Unternehmen auf die Bereiche Pharma und Patientenversorgung spezialisiert. Der strategische Fokus der Unternehmensgruppe liegt auf den Therapiegebieten 'chronische Erkrankungen' und 'Ästhetik'. Es wird erwartet, dass diese Segmente an der zukünftigen Entwicklung des deutschen Gesundheitsmarktes partizipieren und entsprechendes Wachstum generieren. Über die börsengelistete Tochtergesellschaft HAEMATO AG wird dabei der Bereich patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel abgedeckt. Das Kliniksegment mit dem Geschäftsschwerpunkt Schönheitschirurgie ist in der Tochtergesellschaft M1 Kliniken AG gebündelt. Seit dem Geschäftsjahr 2015 ist die CR Capital Real Estate AG in den MPH-Konsolidierungskreis einbezogen. Die MPH-Gruppe wird das Know-How der CR-Gruppe für den Aufbau von Gesundheitsimmobilien nutzen. Die MPH AG hat zum Geschäftsjahresende 2015 eine Umstellung auf die Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 vorgenommen. Dadurch wird seither keine Konsolidierung der aktuellen Beteiligungsgesellschaften mehr vorgenommen, sondern es findet ein Wertansatz entsprechend der Börsennotierung und der Beteiligungsquote im Finanzvermögen statt. Mögliche Ergebnisbestandteile wie Dividendenzahlungen oder die Bewertung der Finanzanlagen sind ausschließlich im Finanzergebnis enthalten. Die Bewertung der MPH Health Care AG haben wir im Rahmen einer Sum-of- Parts-Bewertung vorgenommen. Die Grundlage für die Sum-of-Parts-Bewertung ist der zum Bilanzstichtag 30.09.2017 von der MPH AG kommunizierte Aktienbestand. Der Bewertungsansatz der drei wichtigsten Investments lässt sich dabei im Rahmen eines fairen Wertes (DCF-Bewertung) herleiten. Die jeweiligen fairen Werte haben wir im Rahmen separater Researchstudien bei der HAEMATO AG (siehe Researchstudie vom 18.09.2017), bei der CR Capital Real Estate AG (siehe Researchstudie vom 01.06.2017) sowie bei der M1 Kliniken AG (siehe Researchstudie vom 16.10.2017) ermittelt. Der faire Wert je Aktie beläuft sich gemäß Sum-of-Parts-Bewertungsansatz auf 7,18 EUR (bisher: 6,18 EUR). Die Kurszielanhebung ist ausschließlich ein Resultat des höheren Wertansatzes der Beteiligung M1 Kliniken AG. Im Rahmen einer separaten Reserchstudie (Update) zur M1 Kliniken AG vom 16.10.2017 haben wir auf Basis höherer Prognosen sowie des erstmaligen gewichteten Einbezugs eines marktorientierten Betas zum fundamentalen Beta eine Anhebung des fairen Wertes auf 16,15 EUR (bisher: 11,90 EUR) vorgenommen. Der MPH-Aktienkurs notiert derzeit mit 3,49 EUR deutlich unterhalb des ermittelten inneren Wertes von 7,18 EUR und daher vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15977.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

