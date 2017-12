München - Die Air Berlin plc ("Air Berlin" oder die "Gesellschaft") (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000) hat am gestrigen Tage mitgeteilt, dass die NIKI Luftfahrt GmbH ("NIKI") nach Scheitern des Verkaufs an die Deutsche Lufthansa Gruppe, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat, da ein anderer Käufer kurzfristig nicht gefunden werden konnte, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...