Die amerikanische Schnellrestaurantkette McDonalds (ISIN: US5801351017, NYSE: MCD) zahlt am Freitag eine Quartalsdividende von 1,01 US-Dollar an die Aktionäre aus (Record date war der 1. Dezember 2017). Dies ist eine Erhöhung um 7 Prozent. Im Vorquartal wurden 94 US-Cents ausgezahlt. Es ist die insgesamt 41. jährliche Anhebung der Dividende in Folge. Seit dem Jahr 1976, als der Konzern die Dividendenzahlung ...

