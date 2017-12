Die erste Vorsitzende Ingrid Bauer und der Schatzmeister Karl-Josef Hußmann freuen sich sehr über die finanzielle Unterstützung. Sie hilft dem Verein, bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen. Circa 1.800 Bürger, darunter etwa ein Drittel Kinder, sind bei der Ratinger Tafel als Kunden registriert. Sie können sich wöchentlich mit Lebensmitteln und alltäglichen Verbrauchsgütern versorgen. Das Angebot reicht von Brot und Kuchen über Wurst, Fleisch und Fisch, Tiefkühlprodukte, Süßigkeiten, Obst und Gemüse bis hin zu Drogerieartikeln. Wie in Supermärkten dürfen sich die Kunden dabei die Produkte frei aussuchen, die sie benötigen. Der gesamte Einkauf kostet zwei Euro pro Erwachsenem, für Kinder ist er kostenlos. Bis zu 130 ehrenamtliche Helfer arbeiten bei der Tafel an der Essensausgabe, als Fahrer, in der Verwaltung und Leitung. Die Lebensmittel werden von über 30 Geschäften, Supermärkten und ...

