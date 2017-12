Gestern verzeichnete die Aktie der ISRA Vision AG einen fulminanten Anstieg. Schon Ende September hatte ich auf die Charttechnische Lage bei der Aktie hingewiesen. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Aktie noch in einer Flagge. Der Ausbruch gelang kurz darauf, doch am letzten Hoch stieß sich die Aktie den Kopf an. Jetzt kam die Meldung, die ISRA Vision AG erfüllt ihre Jahresprognose. Abermals konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...