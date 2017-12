FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Adidas-Aktien haben sich am Freitag ein Stück weit von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Am Morgen stiegen sie um 1,30 Prozent auf 171,30 Euro und waren damit hinter Eon der zweitbeste Wert im gleichzeitig etwas leichteren Dax . Zuvor waren sie im Laufe der Woche aber auch in der Spitze um mehr als 8 Prozent gefallen.

Experten hatten die jüngsten Abgaben zum Jahresende hin mit Umschichtungen der Anleger begründet, nachdem die Adidas-Papiere in den vergangenen Jahren einen starken Lauf hatten. Diesen krönte die Aktie im August mit einem erstmaligen Anstieg knapp über die Marke von 200 Euro. Seither ging es für die Aktie nun schon um etwa 15 Prozent bergab. Branchenintern setzten Anleger neuerdings eher auf die Titel des US-Konkurrenten Nike , hieß es zuletzt als Begründung./tih/jha/

