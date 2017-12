Dieses startete am 27. November 2017 und dauert maximal bis zum 30. Juni 2018. Geplant ist, dass bis zu 13.203.618 Aktien zu Anschaffungskosten von insgesamt bis zu 200 Mio. € über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) aufgenommen werden. Das Unternehmen erzielte im 3. Quartal einen Nettoerlös in Höhe von 576,3 Mio. €, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der bereinigte Periodenüberschuss lag bei 198,1 Mio. € und damit um 4 % über demjenigen des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie, bereinigt um Sondereffekte, betrug 1,06 € nach 1,02 € im letzten Jahr. Der größte Börsenbetreiber Deutschlands hat in diesem Jahr die Dividende um 4,4 % von 2,25 auf 2,35 € angehoben. Beim aktuellen Börsenkurs von 97,09 € ergibt sich eine Dividendenrendite von immerhin 2,42 %. 10-jährige Bundesanleihen rentieren mit 0,35 %!



