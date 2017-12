Die Adidas-Aktien (adidas) haben sich am Freitag ein Stück weit von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Am Morgen stiegen sie um 1,30 Prozent auf 171,30 Euro und waren damit hinter Eon (EON SE) der zweitbeste Wert im gleichzeitig etwas leichteren Dax (DAX 30). Zuvor waren sie im Laufe der Woche aber auch in der Spitze um mehr als 8 Prozent gefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...