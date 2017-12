The NAGA Group AG: Switex kündigt Partnerschaft und geplantes Joint Venture mit dem führenden japanischen Spieleanbieter Asobimo an.

DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Joint Venture The NAGA Group AG: Switex kündigt Partnerschaft und geplantes Joint Venture mit dem führenden japanischen Spieleanbieter Asobimo an. 15.12.2017 / 11:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

CORPORATE NEWS __________________________________________________________

- Switex GmbH und Asobimo Inc planen die Gründung des Joint Ventures "Switex Japan Game Kabushiki Kaisha"

- Switex GmbH erhält direkten Zugang zum drittgrößten Gaming-Markt der Welt

- Erste Live-Transaktion von virtuellen Gütern im ersten Quartal 2018 geplant

__________________________________________________________

Hamburg / Tokio, 15. Dezember 2017

Switex kündigt Partnerschaft und geplantes Joint Venture mit dem führenden japanischen Spieleanbieter Asobimo an.

Die Switex GmbH, eine Tochtergesellschaft der The NAGA Group AG, gibt eine neue Partnerschaft mit Asobimo Inc bekannt und plant die Gründung eines Joint Ventures mit Sitz in Japan. Asobimo ist einer von Japans führenden MMORPG-Spieleanbietern für Smartphones mit mehreren Millionen Nutzern und einem Portfolio von über 10 Titeln. Mit einem Gesamtumsatz von mehr als 12,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 (wovon 52% auf mobile Spiele entfielen), ist der japanische Spielemarkt der Drittgrößte weltweit.

"Mit unserer Vision, der weltweit erste unabhängige und transparente Marktplatz für virtuelle Güter zu werden, der es sowohl Spielern als auch Spieleanbietern ermöglicht, virtuelle Güter sicher und transparent zu handeln, ist das Joint Venture mit Asobimo, einem der führenden japanischen Spieleentwickler, ein bedeutender Meilenstein für uns. Wir freuen uns, die exklusive Möglichkeit zu haben, unsere einzigartige Software in einem der größten Spielemärkte der Welt einzuführen ", sagt Christoph Brück, Executive Director bei NAGA und CEO von Switex.

Die neue Joint-Venture-Gesellschaft zwischen Switex und Asobimo soll unter dem Namen "Switex Japan Game Kabushiki Kaisha" firmieren und ausschließlich in Japan operieren. "Wir freuen uns sehr, Teil dieses spannenden Projekts zu sein und mit Switex ein neuartiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Unser Hauptziel ist die Schaffung eines vollständig regulierten und transparenten Marktplatzes für virtuelle Güter unter Nutzung von Blockchain-Technologie. Wir glauben ebenfalls, dass dieses Joint Venture einen großen Beitrag zur nachhaltig positiven Entwicklung des Spielemarktes leisten kann", sagt Katsunori Kondo, CEO von Asobimo.

Switex plant im ersten Quartal 2018 die Durchführung seiner ersten virtuellen Live-Transaktion. Weitere Partnerschaften sollen folgen. "Die Software hat sich in letzter Zeit sehr gut entwickelt und wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Alpha-Version. Wir gehen davon aus, dass wir mit unserer proprietären Integrations-API einen neuen Standard setzen. Spieleanbieter aller Art können sich unserer Mission anschließen und einen transparenten und sicheren Austausch von virtuellen Gütern ermöglichen. Darüber hinaus planen wir, verschiedene Zahlungsmethoden für die Abwicklung von Transaktionen innerhalb unserer Plattform zu erlauben, insbesondere durch die Einrichtung der neuen Rechnungseinheit NAGA Coin (NGC), der Kryptowährung unserer Muttergesellschaft The NAGA Group und ihrer Partner, ", ergänzt Andre Rupp, Director of Business Development bei Switex.

3,015 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

______________________________

Tags, keywords: Switex Asobimo The NAGA Group Joint Venture

______________________________

THE NAGA GROUP AG: Die THE NAGA GROUP AG wurde im August 2015 von Yasin Sebastian Qureshi, Benjamin Bilski und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Link zur The NAGA Group Webseite: https://www.thenagagroup.com

SWITEX GMBH: Switex ist der weltweit erste unabhängige, transparente und legale Marktplatz für virtuelle Güter. Ziel ist es, einen modernen und sicheren Markt zu schaffen, auf dem der Handel von virtuellen Gütern einfach, schnell und sicher erfolgen kann. Die Handelsplattform ist direkt mit Spieleanbietern bzw. -entwicklern verbunden.

Link zur Switex Webseite: https://www.switex.io

______________________________

Kontakt: The NAGA Group AG Alexander Braune Herrengraben 31 20459 Hamburg E: press@thenagagroup.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T: 040 6378 5410 E: ir@ubj.de

15.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Herrengraben 31 20459 Hamburg Deutschland E-Mail: info@thenagagroup.com Internet: www.thenagagroup.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

639495 15.12.2017

ISIN DE000A161NR7

AXC0145 2017-12-15/11:08