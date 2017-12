Am heutigen Hexensabbat werden an den Terminmärkten Optionen auf Aktien sowie Optionen und Futures auf Indizes fällig. Dadurch kann es zu unberechenbaren Schwankungen kommen. Der DAX liegt im Minus. Unterdessen hat die Bundesbank ihre BIP-Prognose angehoben. Merck will sich um die Zulassung für eine Pille zur Behandlung von Multipler Sklerose in den USA bemühen. Die Telekom kauft den kleineren Rivalen Tele2 in den Niederlanden. Holger Scholze berichtet.