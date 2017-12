Die angeschlagene Poco-Mutter Steinhoff erhält Hilfe von ihrer Afrika-Sparte. Das Unternehmen will einen 1,2 Milliarden schweren Kredit an die Mutter zurückzahlen.

Die Afrika-Sparte eilt der angeschlagenen Poco-Mutter Steinhoff zur Hilfe. Das kürzlich separat an die Börse in Johannesburg gebrachte Unternehmen bereite sich darauf vor, einen 1,2-Milliarden-Dollar-Kredit an die Mutter zurückzuzahlen, teilte Steinhoff Africa am Freitag mit. Sollte das Geld fließen, würde ein beträchtlicher Teil des Finanzloches gestopft. Steinhoff, nach Ikea der weltweit zweitgrößte Möbelhändler ist, will 2,4 Milliarden Dollar aufnehmen, ...

