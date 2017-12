Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie nach einem Treffen mit Bankchef Martin Zielke auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Auch nach dem Meeting halte er die Ertragsziele der Bank für zu ambitioniert, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie in puncto Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite unattraktiv bewertet. Ferner sieht er das Geldhaus aktuell nicht als Übernahmeziel, das eine gewisse Kursfantasie auslösen könnte./edh/ck Datum der Analyse: 15.12.2017

ISIN: DE000CBK1001