BRAIN, ein Spezialist im Bereich der Weißen Biotechnologie (das Unternehmen erforscht Produkte für die Industrie), hat die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2016/17 (per 30. September) vorgelegt. Die Umsätze stiegen im Berichtszeitraum um 5,8 Prozent auf 24,1 Millionen Euro. Die Konzern-Gesamtleistung erhöhte sich von 26,1 auf 26,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT des Geschäftsjahres 2016/17 verbesserte sich von minus 7,6 Millionen Euro im Vorjahr auf minus 6,4 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund der guten Fortschritte im operativen Geschäft. Dabei lieferte das BioIndustrial-Segment einen leicht positiven EBIT-Beitrag von 0,3 Millionen Euro. Der Cashflow aus operativer Tätigkeit verbesserte sich auf minsu 5,8 Millionen Euro gegenüber minus 8,7 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Die liquiden Mittel aus Zahlungsmittelbestand und Termingeldeinlagen haben sich von 18,3 Millionen Euro zum 30. September 2016 auf 39,0 Millionen Euro zum 30. September 2017 erhöht. Darin enthalten sind 28 Millionen Euro aus einer am 7. September 2017 erfolgreich durchgeführten Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals.

