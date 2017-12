Bonn - Die Ausführungen von EZB-Präsident Draghi und die exzellenten US-Konjunkturdaten sorgten gestern im Handelsverlauf zwar für einige Ausschläge an den Rentenmärkten, so die Analysten von Postbank Research.Schlussendlich hätten sich aber per saldo kaum Veränderungen ergeben, was hinsichtlich des deutschen Marktes auch kaum verwundern könne, da die EZB klar signalisiert habe, dass sie trotz des deutlich verbesserten Wachstumsausblicks bis auf Weiteres an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten werde. Die Rendite 10-jähriger Bunds habe vor diesem Hintergrund mit 0,32% auf ihrem Vortagesniveau geschlossen. Die Renditen 2- und 5-jähriger Bundesanleihen seien jeweils leicht um 1 Basispunkt auf -0,73% bzw. -0,34% gestiegen. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe per saldo bei 2,35% verharrt. (15.12.2017/alc/a/a)

