BMW will selbstfahrende Autos in ein paar Jahren auf die Straße bringen - zumindest die teilautomatisierte Variante. Unweit der deutschen Grenze in Tschechien will der Autobauer fortan die Fahrzeuge testen.

BMW stampft in Tschechien für mehr als 100 Millionen Euro eine Teststrecke für selbstfahrendes Autos aus dem Boden. Die Anlage auf einem 500 Hektar großen Gelände in Sokolov (Falkenau an der Eger) unweit der deutschen Grenze soll Anfang des nächsten ...

