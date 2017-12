Liebe Leser,

die Daimler-Aktie war im November in eine untergeordnete Korrektur eingetreten. Diese führte den Kurs Anfang Dezember bis in den Bereich um 68,50 Euro zurück. Auf diesem Niveau, das gleichzeitig der Bereich war, in dem der Kurs im Oktober schon einmal für einige Tage seitwärts gelaufen war, übernahmen die Käufer wieder das Kommando.

Die Rückführung des Kurses in höhere Regionen hielt zu Beginn dieser Woche noch an und so stellt sich nun zwangsläufig die Frage, ob die ... (Dr. Bernd Heim)

