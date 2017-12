FRANKFURT (Dow Jones)--Die Softwarehersteller SAP rechnet im laufenden Jahr mit einem niedrigeren effektiven Steuersatz. Wie das Walldorfer Unternehmen am Freitag mitteilte, wird 2017 nun ein Steuersatz (Non-IFRS) von 25 bis 26 Prozent statt bisher von 27 bis 28 Prozent erwartet. Beim effektiven Steuersatz nach IFRS nennt SAP jetzt 23 bis 24 (vorher 26 bis 27) Prozent.

Als Grund führte SAP an, dass der Konzern im vierten Quartal einen einmaligen Steuereffekt im Zusammenhang mit der konzerninternen Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum an die SAP SE erwarte. In dem aktualisierten Ausblick sind die Auswirkungen einer möglichen US-Steuerreform nicht berücksichtigt.

Bei den Non-IFRS-Werten bleiben - anders als nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS - Aufwendungen aus Akquisitionen ebenso unberücksichtigt wie Kosten für Aktienkomponenten bei der Managervergütung, Rechtsstreitigkeiten und Restrukturierungsmaßnahmen.

December 15, 2017

