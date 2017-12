ROM (dpa-AFX) - Die italienische Pilotengewerkschaft hat einen für Freitag geplanten Streik beim Billigflieger Ryanair abgesagt. Grund sei die "Absicht Ryanairs, einen formalen Verhandlungsweg" mit Gewerkschaften aufzunehmen, hieß es in einer Mitteilung der Anpac. Der Personalchef der irischen Fluglinie, Eddie Wilson, habe an Anpac einen entsprechenden Brief gesendet. "Das ist ein erster sehr wichtiger Schritt." Der vierstündige Streik der Piloten und Flugbegleiter in Italien sei deshalb abgesagt worden.

Eine andere Gewerkschaft in Italien, die Transportvereinigung Fit-Cisl, erklärte jedoch, keine Benachrichtigung von Ryanair bekommen zu haben. Deshalb würde der Streik der Flugassistenten am Freitag dennoch stattfinden, sagte Generalsekretär Nico Piras laut Nachrichtenagentur Ansa. Die Verhandlungsbereitschaft Ryanairs betreffe nur Piloten. "Ich hoffe, dass Ryanair die Richtung ändert und sich allen Mitarbeitern zuwendet (...), nicht nur den Piloten."

Ryanair hatte am Freitag angekündigt, die Arbeitnehmerbündnisse jetzt doch als Vertreter der Cockpit-Besatzungen anzuerkennen./reu/DP/jha

