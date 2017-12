Das Analysehaus Jefferies hat Continental nach Branchendaten vom Reifen-Konkurrenten Michelin für November auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Daten zeigten ein starkes Absatzwachstum in Europa, während die Nafta-Region weiter kräftigen Schwankungen unterliege, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Conti-Aktie stütze zudem ein starker Winterreifen-Absatz im vierten Quartal./ajx/ck Datum der Analyse: 14.12.2017

