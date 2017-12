Liebe Trader,

Im März 2015 markierte die Aktie des Industriegaseherstellers Linde seine letzten größeren Verlaufshochs bei 195,55 Euro und drehte anschließend in eine Korrektur zur Unterseite ab. Im Februar letzten Jahres gelang es schließlich um 113,50 Euro einen Boden zu etablieren und einen nachhaltigen Trendwechsel zu vollziehen. Dieser Aufwärtstrend hält bis heute an und reichte bis nahe an die Jahreshochs aus 2015 heran - aber eben nur knapp. Denn nur wenig später setzten wieder Kursverluste in einem bislang geordneten Abwärtstrend ein. Doch der Kursabschlag vom Freitag lässt aufgrund der zu heute gerissenen Kurslücke auf der Unterseite aufhorchen. Denn zeitgleich wurde der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis durchbrochen und weist auf eine zunehmende Schwäche der Käufer hin. Sollten demnach weitere Abgaben unter das markante Unterstützungsniveau vom 38,2 % Fibonacci-Retracement folgen, so ist mit einer weiteren Korrekturwelle zu rechnen und kann für ein Short-Investment in der Linde-Aktie herangezogen werden.

Short-Chance:

Bei einem Bruch der Kursmarke von grob 179,00 Euro droht ein direkter Kursabschlag auf die darunter gelegenen Unterstützungen um 172,15 Euro, wodurch Linde zugleich auf die 200-Tage-Linie treffen dürfte. Spätestens an dieser Stelle muss eine Gegenbewegung starten, sonst drohen weitere Abgaben sogar auf die Verlaufstiefs von 157,50 Euro. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem Bruch aber noch oberhalb von 182,30 Euro aufhalten, da mit zunehmender Volatilität gerechnet werden muss. Ein Ausbruch über 190,00 Euro könnte hingegen das bärische Chartbild entschärfen und für einen Kursgewinn an die Jahreshochs aus 2015 bei 195,55 Euro führen.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 179,00 Euro

Kursziel: 172,15 / 157,50 Euro

Stopp: > 182,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,30 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Linde AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 180,25 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

