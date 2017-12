Deutsche Oel & Gas S.A.: Umwandlung von 208.837.736 A-Klasse-Aktien in D-Klasse-Aktien dokumentiert freiwillige Lock-up-Verpflichtung im Rahmen des geplanten Listings

DGAP-News: Deutsche Oel & Gas S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Oel & Gas S.A.: Umwandlung von 208.837.736 A-Klasse-Aktien in D-Klasse-Aktien dokumentiert freiwillige Lock-up-Verpflichtung im Rahmen des geplanten Listings 15.12.2017 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Deutsche Oel & Gas S.A.: Umwandlung von 208.837.736 A-Klasse-Aktien in D-Klasse-Aktien dokumentiert freiwillige Lock-up-Verpflichtung im Rahmen des geplanten Listings

Luxemburg, 15. Dezember 2017: In Vorbereitung auf das geplante Listing in Riga wurden am 13. Dezember 2017 per notarieller Urkunde insgesamt 208.837.736 Aktien der Klasse A in Aktien der Klasse D umgewandelt. Mit dieser Maßnahme unterstreicht der Hauptaktionär Alecto Ltd. (158.162.655 Aktien; kontrolliert von Kay Rieck) seine Bereitschaft, sich freiwillig zu einer langfristigen Lock-up-Periode zu verpflichten. Gemäß Statuten der Gesellschaft können Aktien der Klasse D ab ihrer Ausgabe über einen Zeitraum von drei Jahren nur mit dem Einverständnis des Verwaltungsrats veräußert werden. Bei Kay Rieck beträgt diese freiwillige Lock-up-Frist insgesamt vier Jahre.

Darüber hinaus wurden auch die A-Klasse-Aktien der Deutsche Oel & Gas S.A. (50.451.735 Aktien) und der Deutsche Oel & Gas I S.A. (223.346 Aktien) in Aktien der Klasse D umgewandelt. Durch die erfolgte Umwandlung teilt sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von 502.435.652 Euro nun in 136.068.810 A-Klasse-Aktien und 366.366.842 D-Klasse-Aktien auf.

Über die Deutsche Oel & Gas S.A.: Die Deutsche Oel & Gas S.A. mit Sitz in Luxemburg (www.deutsche-oel-gas.com)

ist die Holding-Gesellschaft der Deutsche Oel & Gas-Unternehmensgruppe, die sich auf die Exploration und Förderung von Erdgas und Erdöl im Cook Inlet-Becken im US-Bundesstaat Alaska fokussiert hat. Die Deutsche Oel & Gas-Gruppe verfügt über die Mehrheit der Anteile an Mineralgewinnungsrechten in dem 337 Quadratkilometer großen Gebiet "Kitchen Lights Unit" im Cook Inlet-Becken, die sie zur Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas berechtigen.

Kontakt: Thomas Knipp / Marco Quacken Mitglieder des Verwaltungsrats Deutsche Oel & Gas S.A. E-Mail: presse@deutsche-oel-gas.com Tel.: +352 2786 2290

15.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Oel & Gas S.A. 45, Boulevard du Prince Henri 1724 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 (0) 800 184 0214 Fax: +352 229 999 5499 E-Mail: investor@deutsche-oel-gas.com

Internet: http://www.deutsche-oel-gas.com/

ISIN: DE000DGAS529 WKN: DGAS52 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

639543 15.12.2017

ISIN DE000DGAS529

AXC0181 2017-12-15/13:00