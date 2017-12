Die Öl- und Heizölpreise ziehen am Freitag einen Tick an und beenden eine äußerst volatile Woche ziemlich genau auf dem Preisniveau, auf dem sie begonnen hat. Die Tagespreise für Heizöl steigen in Deutschland, Österreich und der Schweiz um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter. Nach einer aufregenden Handelswoche am Ölmarkt, die vom Pipelineausfall in der Nordsee, dem EIA-Monatsreport und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...