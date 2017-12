Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bingen (pta021/15.12.2017/13:00) - Bingen, 15. Dezember 2017 - Die Safari Holding Verwaltungs GmbH (die "Gesellschaft") kündigt die vollständige Rückzahlung ihrer besicherten Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,25% und einer Laufzeit bis 2021 an (die "Rückzahlung"). Die Gesellschaft wird die Rückzahlungsmitteilung am oder um den 18. Dezember 2017 herausgeben. Die Rückzahlung wird am oder um den 15. Februar 2018 zu einem Rückzahlungspreis von 102,063% erfolgen. Die Rückzahlung wird unter der Bedingung des Abschlusses einer Reorganisation auf Gesellschafterebene der Gesellschaft stehen und durch eine neue besicherte Unternehmensanleihe der neugegründeten Safari Verwaltungs GmbH finanziert, welche nach Abschluss der Reorganisation die mittelbare Muttergesellschaft der Gesellschaft sein wird. Die Emission der neuen Unternehmensanleihe wurde heute abgeschlossen.



Contact Safari Holding Verwaltungs GmbH Im Tiergarten 30 D-55411 Bingen Germany e-mail: info@loewen-play.de phone: +49-6721-155-0



(Ende)



Aussender: Safari Holding Verwaltungs GmbH Adresse: Im Tiergarten 30, 55411 Bingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Schwenkedel Tel.: +49 6721 1550 E-Mail: info@loewen-play.de



ISIN(s): XS1029172514 (Anleihe) Börsen: Euro MTF in Luxemburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1513339200397



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 15, 2017 07:00 ET (12:00 GMT)