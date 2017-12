Frankfurt - Die Ergebnisse der Tankan-Umfrage der Bank of Japan für das vierten Quartal 2017 haben sich im Vergleich zum Vorquartal in fast allen Industriezweigen und Unternehmensgrößen verbessert, so die Analysten der DekaBank. Über alle Unternehmensgrößen und Sektoren hinweg sei der Saldenwert von 15 auf 16 Punkte zum sechsten Mal in Folge angestiegen.

