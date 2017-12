Geehrte Leser, in meinem letzten Bericht zu Evotec zeigte ich Ihnen die deutlich gestiegene Diskrepanz zwischen Kleinanlegern und Profis auf. Diese Diskrepanz stelle ich in dem Schaubild zum Risikofaktor dar. Und tatsächlich kam es nun so, wie der hohe Wert im Risikofaktor es zu erwarten lassen konnte. Evotec ist seit 2 Tagen das Schlusslicht des TecDAX und notiert aktuell bei 13,53 Euro. Doch es ...

