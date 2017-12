Die Analysten von GBC haben das Kursziel für die Aktie der MHP Health Care AG deutlich angehoben und die Kurszielanhebung mit dem höheren Wertansatz der Beteiligung M1 Kliniken AG begründet. Damit weise die Aktie hohes Kurspotenzial auf, weswegen GBC sein positives Rating bestätigt hat.

Zum Geschäftsjahresende 2015 habe MPH eine Umstellung auf die Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 vorgenommen. Dadurch werde nach Darstellung der Analysten seither keine Konsolidierung der aktuellen Beteiligungsgesellschaften mehr vorgenommen, sondern es finde ein Wertansatz entsprechend der Börsennotierung und der Beteiligungsquote im Finanzvermögen statt. Mögliche Ergebnisbestandteile wie Dividendenzahlungen oder die Bewertung der Finanzanlagen seien ausschließlich im Finanzergebnis enthalten.

Nach Aussage der Analysten belaufen sich die in den ersten 9 Monaten 2017 erfassten, aus der insgesamt positiven Kursentwicklung der Beteiligungen resultierenden, ergebniswirksamen Zuschreibungen auf Finanzanlagen auf insgesamt 6,46 Mio. Euro. Flankiert werde dies von Dividendenerträgen in Höhe von 7,38 Mio. Euro, so dass MPH in Summe für den Neunmonatszeitraum ein Nachsteuerergebnis von 11,22 Mio. Euro gemeldet habe.

Die Grundlage für eine Sum-of-Parts-Bewertung sei laut GBC der zum Bilanzstichtag 30.09.2017 von MPH kommunizierte Aktienbestand. Der Bewertungsansatz der drei wichtigsten Investments lasse sich dabei im Rahmen einer DCF-Bewertung herleiten, was GBC in separaten Researchstudien zu der HAEMATO AG, der CR Capital Real Estate AG und der M1 Kliniken AG vorgenommen habe. Auf dieser Basis belaufe sich der faire Wert je MPH-Aktie nun auf 7,18 Euro (zuvor: 6,18 Euro). Die Kurszielanhebung sei nach Aussage der Analysten ausschließlich ein Resultat des höheren Wertansatzes der Beteiligung M1 Kliniken AG, den GBC im Rahmen einer Research-Studie im Oktober 2017 von zuvor 11,90 Euro je Aktie auf nun 16,15 Euro erhöht habe.

Derzeit notiere der Aktienkurs von MPH mit 3,49 Euro deutlich unterhalb des ermittelten inneren Wertes von 7,18 Euro, weswegen GBC das Rating "Kaufen" mit einem auf 7,18 Euro (zuvor: 6,18 Euro) angehobenen Kursziel bestätigt haben.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

