Beteiligungsgesellschaften gibt es in allen Facetten an der Börse: Von der klassischen Mittelstands-Holding bis hin zu Sanierungsexperten mit eher kurzfristigem Fokus. Die Blue Cap AG bewegt sich hier in der goldenen Mitte. Die Münchner setzen einerseits auf klassischen Mittelstand, der sich zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...