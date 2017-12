mic AG: Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 389.860,00 vollständig gezeichnet für M&A Transaktionen im Blockchain und IT-Loyality Bereich

DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme mic AG: Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 389.860,00 vollständig gezeichnet für M&A Transaktionen im Blockchain und IT-Loyality Bereich 15.12.2017 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 15. Dezember 2017 - Der Vorstand der mic AG hat am 15.12.2017 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 14.868.000,00 unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um EUR 386.000,00 auf EUR 15.254.000,00 durch Ausgabe von 386.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 ("Neue Aktien") gegen Bareinlage zu erhöhen.

Der Ausgabebetrag der Neuen Aktien wurde auf EUR 1,01 je Neuer Aktie festgesetzt, der Gesamtausgabebetrag beläuft sich somit auf EUR 389.860,00. Für sämtliche Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 3 Abs. 4 der Satzung ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat hat der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zugestimmt.

Die Zeichnung sämtlicher Neuer Aktien ist durch ausgewählte, strategische Investoren vollumfänglich erfolgt. Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung somit einen kurzfristigen Mittelzufluss in Höhe von EUR 389.860,00. Die Kapitalerhöhung wird zudem im Zusammenhang mit Akquisitionen und Neugeschäft in den Business Units micData (Cloud/Big Data) und Chainledger Systems (Blockchain) durchgeführt.

mic AG hat zum heutigen Stichtag nach weiteren Bereinigungen externe Verbindlichkeiten von ca. EUR 180.000. Die Entschuldung ist somit abgeschlossen. mic AG stehen nach der Kapitalerhöhung liquide Mittel von über EUR 1,1 Mio. zur Verfügung. Der Overhead (Personal- und Betriebskosten) hat sich reduziert auf ca. EUR 30.000,00 je Monat.

Mit den drei Kern-Business-Units wurden für das Geschäftsjahr 2018 Management-Fee-Verträge, über ein Volumen von insgesamt EUR 180.000, abgeschlossen. Diese decken die Overhead-Kosten der mic AG zu 50%. Dies gelingt deshalb, da die jeweiligen Kerngesellschaften, die DISO AG, SHS Technologies GmbH und fibrisTerre Systems GmbH profitabel arbeiten.

Die Neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird, gewinnberechtigt.

Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 info@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der mic AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die mic AG betreffen, oder durch andere Faktoren. Die mic AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

15.12.2017 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: mic AG Denisstr. 1b 80335 München Deutschland Telefon: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 E-Mail: info@mic-ag.eu Internet: www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

