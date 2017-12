First Solar (WKN:A0LEKM) hatte am Dienstag seinen die Analystentag und enthüllte sein Solarpanel der nächsten Generation und seinen Ausblick für 2018. Anders als in den vergangenen Jahren, als das Unternehmen bei solchen Ereignissen Veränderungen der Strategie oder Produktionsplanung angekündigt hat, sieht diesmal der zukünftige Kurs wie bisher aus.



Die eine Überraschung war eine Expansion in Vietnam, die die Produktionskapazität bis Ende 2020 auf 5,4 GW erhöhen wird.

Die Serie 6 ist da

First Solar stellte das erste Solarmodul der Serie 6 vor, das in der Produktionsstätte in Perrysburg, Ohio, hergestellt wurde. Die erwartete Nennleistung liegt bei 420 bis 445 Watt, was dem ...

