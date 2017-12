=== *** 09:00 EU/EZB, Veröffentlichung von Informationen zu Aufsichtsprozess SREP 2017 sowie Aufsichtsprioritäten und Stresstest 2018, Frankfurt *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj Vorabschätzung: +1,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Dezember *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: Stoxx-Europe-600 + NEUAUFNAHME - Delivery Hero (Deutschland) - Siltronic (Deutschland) - Altran Technologies (Frankreich) - BE Semiconductor (Niederlande) - Homeserve (Großbritannien) - Konecranes (Finnland) - NMC Health (Großbritannien) - Pirelli (Italien) - Remy Cointreau (Frankreich) + HERAUSNAHME - Deutsche Euroshop (Deutschland) - AA Plc (Großbritannien) - Hikma Pharmaceuticals (Großbritannien) - JM (Schweden) - Mediaset Espana Comunicacion (Spanien) - NCC B (Schweden) - PostNL (Niederlande) - Provident Financial (Großbritannien) - Unipolsai (Italien) ===

